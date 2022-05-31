В Офісі президента назвали "галюцинаціями" заяви російських посадовців про "захоплення Польщею Західної України"
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав заяви секретар Ради безпеки Росії Миколи Патрушева про те що Польща начебто починає захоплювати західну Україну, "класичними галюцинаціями"
Про це написав радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", - написав Подоляк.
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