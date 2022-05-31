Про це написав радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Коли пропаганда стає коханкою політичної еліти, важко об'єктивно оцінювати світ. Патрушев каже, що Польща готується "захопити захід України". Класичні галюцинації росЗМІ. Правда ж безумовна: це Росія захоплює територію України, масово вбиває людей і руйнує інфраструктуру", - написав Подоляк.

Російські пропагандистські ЗМІ розганяють фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".

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