Про це речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону 19 травня.

На запитання, чому раніше росіяни масовано обстрілювали Україну вдень, а тепер роблять це вночі, Гуменюк відповіла: "Ми бачимо спробу дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони. Тому що вночі трохи важче виявляти цілі".

Також, за її словами, Росія прагне сіяти хаос у суспільстві напередодні важливих змін на фронті.