В ОК "Південь" пояснили, чому росіяни почали масовано обстрілювати Україну вночі, а не вдень
Російська окупаційна армія почала масовано обстрілювати Україну вночі, бо в темний час доби важче виявляти цілі. Але є й інші причини
Про це речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону 19 травня.
На запитання, чому раніше росіяни масовано обстрілювали Україну вдень, а тепер роблять це вночі, Гуменюк відповіла: "Ми бачимо спробу дійсно виснажити терпіння українців, українську систему протиповітряної оборони. Тому що вночі трохи важче виявляти цілі".
Також, за її словами, Росія прагне сіяти хаос у суспільстві напередодні важливих змін на фронті.
- У ніч на 19 травня росіяни атакували Львівщину, Київщину та Кривий Ріг. ППО знищила три ракети та 16 ударних дронів.
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