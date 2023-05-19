Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу найперше оголосили о 00:02 на Чернігівщині та Київщині. Після цього сирени поступово пролунали у Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Після 1:30 сирени про тривогу пролунали на всій території України, окрім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

О 2:19 повітряну тривогу оголосили на всій території України.

Київщина

Керівник Київської МВА Сергій Попко заявив про роботу ППО навколо повітряного простору Києва.

Кривий Ріг

О 1:53 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про вибухи.

"Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується", - написав Вілкул.

Новина доповнюється...