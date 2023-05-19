В Україні масштабна повітряна тривога. Вибухи прогриміли у Кривому Розі, на Київщині працює ППО
У ніч з 18 на 19 травня російські терористи обстріляли територію України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу найперше оголосили о 00:02 на Чернігівщині та Київщині. Після цього сирени поступово пролунали у Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Після 1:30 сирени про тривогу пролунали на всій території України, окрім Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
О 2:19 повітряну тривогу оголосили на всій території України.
Київщина
Керівник Київської МВА Сергій Попко заявив про роботу ППО навколо повітряного простору Києва.
Кривий Ріг
О 1:53 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про вибухи.
"Нічого не знімати та не викладати в інтернеті. Бережіть себе та своїх близьких, повітряна тривога продовжується", - написав Вілкул.
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