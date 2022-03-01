В Охтирці окупанти "Градами" розстріляли понад 70 українських військових, є загиблі серед мирних мешканців

Про це заявив очільник ОВА Дмитро Живицький.



"Був дуже потужний обстріл ворожими градами військової частини в Охтирці, військова частина, на жаль, повністю зруйнована. Більше 70 загиблих військовослужбовців, є загиблі серед мирних мешканців. Зараз іде розбирання завалів, під ними можуть бути ще загиблі військовослужбовці", - розповів він.



За словами Дмитра Живицького, це місто найбільше постраждало від обстрілів. В Охтирці люди чинили найбільший опір.



Станом на ніч 1 березня на Півночі Сумщини більш-менш стабільна ситуація, але Конотоп залишається в облозі. У Шостці та Глухові активно встановлюють блокпости, захисні споруди. Спочатку вони були лише навколо Шостки, а зараз охоплюють усю територію Шосткинської ОТГ, навіть більше. Трасу Кіпті - Бачевськ продовжують контролювати окупанти. Для Конотопа організовують місії з видачі продуктів, ліків.



Крім того, в облозі - Лебедин, однак у місті перебувають українські військові, тероборона.



"Суми в облозі, але ми відбиваємо ворожі блокпости, прориваються деякі групи. За сьогодні було знищено не один десяток одиниць техніки ворога: група з десяти людей, озброєних автоматами змогла захопити і БТР, і систему залпового вогню, танк і бензовоз. Місцеві мешканці застосовують коктейлі “молотова”, знищують ворожу техніку", - зауважив Дмитро Живицький.



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