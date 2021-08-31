В окупованому Криму за відмову від служби в армії РФ засудили 10 жителів
У липні 2021 року правозахисники виявили 14 нових кримінальних справ і 10 вироків щодо жителів окупованого Криму за ухилення від служби в армії Росії
Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.
Як зазначається, що в липні окупанти завели 14 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 238 КК Росії (ухилення від служби в Збройних силах РФ). Також було винесено 10 нових вироків за цією статтею.
Правозахисники повідомили, що всього на кінець липня правозахисники зафіксували 258 кримінальних справ за ухилення від служби в армії РФ, які передані на розгляд "судів" Криму.
"По 232 з них вже винесені вироки, ще 26 знаходяться на стадії розгляду", - йдеться в повідомленні.
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