В окупованому Криму за відмову від служби в армії РФ засудили 10 жителів

Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook.

Як зазначається, що в липні окупанти завели 14 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 238 КК Росії (ухилення від служби в Збройних силах РФ). Також було винесено 10 нових вироків за цією статтею.

Правозахисники повідомили, що всього на кінець липня правозахисники зафіксували 258 кримінальних справ за ухилення від служби в армії РФ, які передані на розгляд "судів" Криму.

"По 232 з них вже винесені вироки, ще 26 знаходяться на стадії розгляду", - йдеться в повідомленні.

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