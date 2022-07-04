Про це інформує Маріупольська міська рада.

Зазначається, що самопроголошена окупаційна "влада" міста на чолі з росіянами та колаборантами уже понад 2 місяці блокує доступ маріупольців до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів. Як зазначає міськрада, таким чином окупанти фактично штовхають людей на виживання, оскільки люди із груп ризику не можуть довго чекати на доставку необхідних їм ліків.

"Вчора здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії, у нього стався інсуліновий криз. Через відсутність у місті необхідних медикаментів та без належного медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не поодинокий випадок. Замість якісного лікування з препаратами - ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", - розповів мер міста Вадим Бойченко.

Міський голова також закликав міжнародну спільноту надати оцінку гуманітарній катастрофі у Маріуполі та геноциду жителів. Він наголосив, що необхідно зробити все, аби врятувати маріупольців.

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