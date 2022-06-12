В окупованому Мелітополі на "день Росії" стався вибух біля осередку МВС РФ. Є поранені

За непідтвердженою інформацією, вибухнув автомобіль у районі приміщення МВС Росії, розповідає місцеве РІА "Мелітополь".

Є постраждалі. На місце прибули карети швидкої допомоги.

Прилеглі до місця вибуху вулиці оточили озброєні окупанти.

Окупаційна адміністрація визнала, що постраждало двоє: чоловік та дівчина. Вони стверджують, що спрацював вибуховий пристрій, що залишився в сміттєвій урні.

Фото з місця події

Майор Олексій Селіванов, який очолює фейкове МВС Запорізької області, назвав випадок "терактом укропів".

"Раніше ми попереджали про те, що окупанти на день росії готують провокації та звинувачуватимуть у скоєному владу України та ЗСУ", - зазначає видання.

"У зв'язку із вибухом не рекомендуємо відвідувати концерт російських зірок у парку – це небезпечно для життя. А майору Селіванову, схоже, настав час збирати валізи. Не впорався він із забезпеченням порядку на таку сакральну дату для Путіна", - підсумовує РІА "Мелітополь".

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