В окупованому Мелітополі на "день Росії" стався вибух біля осередку МВС РФ. Є поранені
У неділю, 12 червня 2022 року, близько 17:45 в районі вул. Героїв України, що в тимчасово окупованому місті Мелітополі Запорізької області, пролунав гучний вибух. Звук було чутно в різних районах міста
За непідтвердженою інформацією, вибухнув автомобіль у районі приміщення МВС Росії, розповідає місцеве РІА "Мелітополь".
Є постраждалі. На місце прибули карети швидкої допомоги.
Прилеглі до місця вибуху вулиці оточили озброєні окупанти.
Окупаційна адміністрація визнала, що постраждало двоє: чоловік та дівчина. Вони стверджують, що спрацював вибуховий пристрій, що залишився в сміттєвій урні.
Фото з місця події
Майор Олексій Селіванов, який очолює фейкове МВС Запорізької області, назвав випадок "терактом укропів".
"Раніше ми попереджали про те, що окупанти на день росії готують провокації та звинувачуватимуть у скоєному владу України та ЗСУ", - зазначає видання.
"У зв'язку із вибухом не рекомендуємо відвідувати концерт російських зірок у парку – це небезпечно для життя. А майору Селіванову, схоже, настав час збирати валізи. Не впорався він із забезпеченням порядку на таку сакральну дату для Путіна", - підсумовує РІА "Мелітополь".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе