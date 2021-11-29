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В окупованому Севастополі невідомі розмалювали меморіал загиблим у Кримській війні, окупанти перевіряють написи на екстремізм

29 листопада, 2021 понедiлок
12:44
війна з Росією

В окупованому Криму невідомі розмалювали Меморіал британським воїнам, які загинули під час облоги Севастополя 1854-1856 років, розташований поблизу селища Дергачі міста Севастополь

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

"Під час моніторингу ЗМІ півострова було виявлено інформацію про те, що невідомі змалювали екстремістськими написами та нецензурними словами меморіал загиблим у Кримській війні англійським воїнам у районі селища Дергачі міста Севастополя: написи з'явилися як на самому обеліску, так і на стінах, що огороджують монумент", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також зазначили, що меморіал руйнується і без участі вандалів.

"Слідчі підключилися до встановлення обставин, викладених у ЗМІ, про нанесення екстремістських написів на історичному монументі у Севастополі", - повідомляє Слідком окупантів.

Меморіал британських воїнів, які загинули під час облоги Севастополя 1854-1856 було встановлено у районі селища Дергачі в 2004 році та реконструйовано у серпні-вересні 2009 року.

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Севастополь
перевірка
екстремізм
меморіал
окупований Крим
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