В ООН вивчають факти масового викрадення Росією українських дітей

Про це на засіданні Ради з прав людини в Женеві заявила Верховний комісар з прав людини Мішель Бачелет.

"Ми стурбовані ймовірними планами російської влади дозволити переміщення дітей з України в сім'ї у РФ, що, схоже, не передбачають кроки з возз'єднання родин і не враховують інтереси дитини", - сказала вона, зазначивши, що УВКПЛ не має даних про кількість викрадених дітей.

За даними ЮНІСЕФ, до російського вторгнення 24 лютого загалом у дитячих будинках, інтернатах та інших установах України перебувало понад 91 тисяча дітей.

Відповідно до заяви ЮНІСЕФ, Росія "може змінити чинне законодавство, щоб полегшити прискорене усиновлення" сиріт з України.

"ЮНІСЕФ вважає, що усиновлення ніколи не повинно відбуватися під час або відразу після надзвичайних ситуацій . Діти, розлучені з батьками під час надзвичайної гуманітарної ситуації, не можна вважати сиротами. Необхідно забезпечити всі можливості для возз’єднання сім’ї", - йдеться у заяві Мішель Бачелет.

Верховна Рада України 1 червня 2021 року прийняла постанову відзначати 4 червня як День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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