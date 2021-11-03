В Росії біля Іркутська розбився літак Ан-12
Розбився вантажний рейс, що летів із Якутська в Іркутськ
За даними ТАСС, загинуло 5 людей. Точна кількість членів екіпажу поки що невідома, джерела припускають, що загалом їх було семеро.
РБК-Україна повідомляє, що серед членів екіпажу могли бути громадяни України.
3 листопада літак Ан-12 білоруського виробництва зник із радарів у районі села Пивовариха за 7 км від Іркутська після того, як повідомив, що йде на друге коло посадки. Пізніше з'ясувалося, що судно розбилося, а навколо спалахнула пожежа.
Літак білоруського виробництва, побудований понад 53 роки тому, здійснював транспортування продуктів. Точної причини авіакастрофи не назвали, ведеться розслідування.
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