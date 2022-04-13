В Україні 13 квітня не будуть відкривати гуманітарні коридори через дії окупантів, - Верещук

Про це заявила віце-прем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню", - повідомила вона.



За словами Ірини Верещук, росіяни не тільки порушують норми Міжнародного гуманітарного права, але й не можуть контролювати своїх людей на місцях.



"Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше", - наголосила міністерка.



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