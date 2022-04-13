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В Україні 13 квітня не будуть відкривати гуманітарні коридори через дії окупантів, - Верещук

13 квітня, 2022 середа
09:13
Суспільство авто евакуація

13 квітня не буде гуманітарних коридорів, оскільки окупанти порушують режим "тиші" та блокують евакуаційні автобуси

Про це заявила віце-прем’єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо. У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню", - повідомила вона.

За словами Ірини Верещук, росіяни не тільки порушують норми Міжнародного гуманітарного права, але й не можуть контролювати своїх людей на місцях.

"Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але, ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше", - наголосила міністерка.
 

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Новини
евакуація
Луганщина
автобуси
війна з Росією
росіяни
окупанти
Запорізька область
Ірина Верещук
режим припинення вогню
гуманітарні коридори
режим "тиші"
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