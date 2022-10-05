Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в телеграмі.

В Україну 6 жовтня прийде суха погода з проясненнями. Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +15...+20 °C.

Надалі в Україні триватиме суха погода, проте на 9 жовтня синоптик прогнозує невеликий дощ у західних і північних областях.

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