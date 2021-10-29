В Україні 65% вчителів щеплені двома дозами, - Шкарлет

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Інформую вас про показники вакцинації серед працівників шкіл в Україні. На сьогодні одну дозу щеплення від COVID-19 вже отримали майже 90% вчителів. Двома дозами вакциновано понад 417 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або майже 65%", - зазначив він.

За інформацією міністра, найбільшу кількість вакцинованих хоча б однією дозою освітян демонструють: Київська область – 98,8%; Миколаївська – 98%; Харківська – 95,5%; Хмельницька – 94,1%; Донецька – 93%.

При цьому Шкарлет зауважив, що поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.



