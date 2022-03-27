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Головна війна з Росією В Україні через повномасштабне вторгнення РФ загинуло 139 дітей, понад 205 отримали поранення, - ювенальні прокурори

В Україні через повномасштабне вторгнення РФ загинуло 139 дітей, понад 205 отримали поранення, - ювенальні прокурори

27 березня, 2022 неділя
08:37

З 24 лютого до ранку 27 березня 139 українських дітей загинуло через війну РФ проти України, ще понад 205 зазнали поранень

Про це з посиланням на ювенальних прокурорів повідомив Офіс генпрокурора.

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 139 дітей, понад 205 були поранені.

Найбільше дітей постраждало в Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

Зокрема, 25 березня росіяни з важкої артилерії відкрили вогонь по Великій Олександрівці Бериславського району Херсонської області. Унаслідок цього загинула 4-річна дитина. Також 26 березня двоє дітей зазнали поранень через обстріл окупантами Мелітополя Запорізької області. Під час російського обстрілу Боярки на Київщині була поранена одна дитина.

Дані не остаточні, оскільки немає можливості оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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Новини
діти
Мелітополь
поранені
загиблі
Боярка
росіяни
Херсонська область
окупанти
обстріли
Офіс генпрокурора
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