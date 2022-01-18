В Україні через шквали було знеструмлено 349 населених пунктів у 10 областях, подекуди вітер пошкодив дахи і поламав дерева

Про це повідомляє сайт ДСНС.



У Київській області без електрики залишилися 93 населені пункти, у Житомирській - 68, у Тернопільській - 57, у Чернігівській - 42, у Львівській - 31, у Хмельницькій - 29, у Чернівецькій - 18, у Кіровоградській - 6, у Закарпатській - 3, у Волинській - 2.



Крім того, у Чернівцях 17 січня шквальний вітер пошкодив дахи житлового будинку на площі 60 кв. м та торгово-офісної будівлі на площі 150 кв. м в м. Чернівці.



У с. Валя Кузьміна Чернівецького району Чернівецької області було пошкоджено дах загальноосвітньої школи на площі 30 кв. м. Також на території області було розпилено та прибрано 3 повалених дерева.



В Івано-Франківській області у с. Загайпіль Коломийського району 17 січня шквальний вітер пошкодив дах будинку культури на площі 30 кв. м.



Упродовж доби 17 січня підрозділи ДСНС розпилили та прибрали 21 повалене дерево на території 6 областей та тричі відбуксирувалм автомобілі.



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