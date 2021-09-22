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В Україні добова кількість нових випадків COVID-19 незабаром може сягнути 15 тис., - вчені

22 вересня, 2021 середа
19:42
Суспільство Коронавірус в Україні

Вчені прогнозують, що Україна на межі стрімкої, але короткої хвилі захворюваності COVID-19

Відповідний прогноз дали науковці КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, передає Еспресо.TV.

"За прогнозами, у наступні 30 днів кількість нових щоденних випадків COVID-19 в країні може сягнути 15 тис. Хвиля захворюваності може бути стрімкішою, але коротшою проти торішньої", - йдеться в повідомленні.

Учені зазначають, що причиною такого ускладнення епідемічної ситуації із СOVID-19 є значне послаблення, починаючи з липня 2021 року, карантинних обмежень і початок навчального процесу в більшості освітніх закладів освіти у вересні.

"Крім того, слід ураховувати ймовірність сезонного зростання інших респіраторних інфекцій, інтенсивність епідемічного процесу яких протягом попередніх 1,5 років стримувалася карантинними й іншими протиепідемічними обмеженнями", - йдеться в повідомленні.

Також науковці спрогнозували динаміку розвитку нової, четвертої хвилі COVID-19 в Україні на 200 днів уперед.

"Отримані дані показують, що ця хвиля може бути стрімкішою, але коротшою за попередні. Її пік передбачається на рівні 15 тис. – 18 тис. випадків захворюваності на добу. Згасання четвертої хвилі очікується наприкінці листопада — на початку грудня 2021 року", - йдеться в дослідженні.

Зазначається, що нині Україна перебуває в групі країн, у яких нова хвиля ще не встигла досягти максимуму.

"У вересні 2021 року смертність в нашій країні зростає швидшими темпами, ніж упродовж аналогічного періоду 2020 року. Станом на середину вересня 2021 року рівень повністю вакцинованого населення низький — близько 12%, тому можемо зіткнутися з тяжкими наслідками пандемії вже найближчим часом. Оскільки одними з показників, що характеризують складність перебігу пандемії, є кількість госпіталізованих і летальність, важливо якнайшвидше захистити шляхом вакцинації найбільш уразливі щодо несприятливого перебігу COVID-19 групи населення, а саме вікову групу 60 і старше та осіб із супутньою патологією", - йдеться в повідомленні.

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