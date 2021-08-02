В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).



Зазнається, що дощі будуть у більшості областе, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій.



Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.

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