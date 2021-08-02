В Україні оголосили штормове попередження на 3 серпня
3 серпня синоптики прогнозують грози та дощі у південних, східних, більшості центральних областей
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазнається, що дощі будуть у більшості областе, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій.
Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.
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