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В Україні лише кожен 50-й випадок психічних розладів є діагностованим, - МОЗ

2 жовтня, 2023 понедiлок
14:05
Суспільство психологічна допомога

Згідно з дослідженням, в Україні діагностованим є лише кожен п'ятдесятий випадок психічного розладу, адже українці бояться звертатися до спеціалістів

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дослідження Alligators Digital, проведеного в серпні на замовлення третього саміту перших леді та джентльменів.  

"Причина – українці рідко звертаються до спеціалістів, боячись стигматизації або не маючи достатньої кількості знань, вважаючи, що з ними "не відбувається нічого серйозного", - пояснюють у МОЗ.

Згідно з дослідженням, яке провели в серпні цього року, на психічне здоров’я українців найбільше впливає: 

  • війна – 88,5%; 
  • фінансові проблеми – 43,1%; 
  • вартість життя/інфляція – 32,5%. 

Виявляється, що в Україні 1 з 50 випадків психічного розладу є діагностованим. Для порівняння, у Німеччині, Великобританії та США діагностують 1 з 4 випадків психічного розладу, а в Південній Америці, Хорватії, Ізраїлі, Японії, Польщі та Туреччині – 1 з 10.

У МОЗ зазначають, що наразі психологічну та психіатричну допомогу надають в майже 1500 медзакладів та близько 10 тисяч лікарів (психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи, терапевти, педіатри, лікарі загальної практики тощо). 

"Понад 670 медзакладів первинної меддопомоги надають базові психологічні послуги за підписаним контрактом із НСЗУ на пакет "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги", – додають у міністерстві. 

За цим пакетом пацієнт може безоплатно отримати ранню діагностику та базову психологічну допомогу. У межах згаданого пакета сімейний лікар, педіатр чи терапевт може провести оцінку психічного стану пацієнта, надати медичну та психологічну допомогу пацієнтам із розладами психіки й здійснювати фармакологічні й психосоціальні втручання, зокрема надавати короткострокову психологічну допомогу тощо.

Медзаклади, які надають послуги з охорони психічного здоровʼя, можна переглянути на інтерактивній карті

Фото: МОЗ / фейсбук

  • 30 березня уряд оголосив про створення Координаційного центру з психічного здоров’я для допомоги військовим та цивільним.

Здоров'я
Україна
Медицина
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