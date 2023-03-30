В Україні створять Координаційний центр з психічного здоров’я
Уряд оголосив про створення Координаційного центру з психічного здоров’я для допомоги військовим та цивільним
Про це йдеться на Урядовому порталі.
"Через повномасштабну війну Росії проти України, зросла кількість українців, які потребують професійної допомоги у сфері охорони психічного здоров’я. Мова йде як про військовослужбовців та ветеранів, так і цивільних громадян, які зазнали впливу вкрай негативних та травматичних чинників стресу", - йдеться у повідомленні.
Координаційний центр надаватиме підтримку Кабінету Міністрів України для координації дій між центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також у розробленні та імплементації Всеукраїнської програми ментального здоров’я.
Зазначається, що до складу Координаційного центру увійдуть українські науковці та експерти у сфері психічного здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій та інших непідприємницьких товариств і установ.
- У вівторок, 21 березня, уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства охорони здоров'я щодо передачі Україні обладнання на €297 861.
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