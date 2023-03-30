В Україні створять Координаційний центр з психічного здоров’я

Про це йдеться на Урядовому порталі.

"Через повномасштабну війну Росії проти України, зросла кількість українців, які потребують професійної допомоги у сфері охорони психічного здоров’я. Мова йде як про військовослужбовців та ветеранів, так і цивільних громадян, які зазнали впливу вкрай негативних та травматичних чинників стресу", - йдеться у повідомленні.

Координаційний центр надаватиме підтримку Кабінету Міністрів України для координації дій між центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також у розробленні та імплементації Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Зазначається, що до складу Координаційного центру увійдуть українські науковці та експерти у сфері психічного здоров’я, представники громадських, експертних організацій, асоціацій та інших непідприємницьких товариств і установ.