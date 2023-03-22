Україна отримає медичне обладнання від Латвії на майже на €300 тисяч
У вівторок, 21 березня, уряд Латвії підтримав ініціативу міністерства охорони здоров'я щодо передачі Україні обладнання на €297 861
Про це пише Delfi.
Зазначається, що до латвійського МОЗ надійшов лист від посольства України в Латвії з проханням безоплатно передати Міністерству охорони здоров'я України обладнання для надання своєчасної медичної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій, які Росія веде в Україні.
Планується, що МОЗ Латвії пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційні установки, один комплект вентилятора й дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнта, яка може бути під'єднана до десяти моніторів життєдіяльності.
- Нагадаємо, у вівторок 14 березня уряд Латвії ухвалив рішення про безоплатну передачу 18 конфіскованих автомобілів у п'яних водіїв Україні, їх наповнять гуманітарною допомогою.
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