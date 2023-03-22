Україна отримає медичне обладнання від Латвії на майже на €300 тисяч

Про це пише Delfi.

Зазначається, що до латвійського МОЗ надійшов лист від посольства України в Латвії з проханням безоплатно передати Міністерству охорони здоров'я України обладнання для надання своєчасної медичної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій, які Росія веде в Україні.

Планується, що МОЗ Латвії пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційні установки, один комплект вентилятора й дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнта, яка може бути під'єднана до десяти моніторів життєдіяльності.