В Україні майже третина дорослих вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини, - Ляшко
Наразі в Україні вже 30% дорослого населення отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою", - заявив він.
За його словами, усі вакцини, які використовуються в Україні, схвалені ВООЗ, є безпечними, якісними та мають високу ефективність у запобіганні розвитку важкого перебігу захворювання та смерті.
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