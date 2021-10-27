В Україні майже третина дорослих вакциновані принаймні однією дозою COVID-вакцини, - Ляшко

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за добу - 291 293. Завдяки цьому ми досягли цифри у 30% дорослого населення, які вакциновані хоча б однією дозою", - заявив він.

За його словами, усі вакцини, які використовуються в Україні, схвалені ВООЗ, є безпечними, якісними та мають високу ефективність у запобіганні розвитку важкого перебігу захворювання та смерті.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb