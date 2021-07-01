В Україні минулої доби зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, помер 51 пацієнт
Станом на ранок 1 липня в Україні зафіксовано 2 235 801 випадків коронавирусной хвороби COVID-19, з них 52 391 - летальні, 2 168 387 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 30 червня було зареєстровано 705 нових випадків COVID-19 (в тому числі 28 дітей та 18 медпрацівників), 51 людина померла, 1719 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 231 випадок;
- Вінницька область - 17 випадків;
- Волинська область - 10 випадків;
- Дніпропетровська область - 31 випадок;
- Донецька область - 28 випадків;
- Житомирська область - 17 випадків;
- Закарпатська область - 3 випадки;
- Запорізька область - 24 випадки;
- Івано-Франківська область - 7 випадків;
- Київська область - 56 випадків;
- Кіровоградська область - 4 випадки;
- Луганська область - 28 випадків;
- Львівська область - 29 випадків;
- Миколаївська область - 16 випадків;
- Одеська область - 41 випадок;
- Полтавська область - 11 випадків;
- Рівненська область - 11 випадків;
- Сумська область - 21 випадок;
- Тернопільська область - 3 випадки;
- Харківська область - 41 випадок;
- Херсонська область - 26 випадків;
- Хмельницька область - 12 випадків;
- Черкаська область - 25 випадків;
- Чернівецька область - 5 випадків;
- Чернігівська область - 8 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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