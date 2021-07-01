В Україні минулої доби зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, помер 51 пацієнт

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 30 червня було зареєстровано 705 нових випадків COVID-19 (в тому числі 28 дітей та 18 медпрацівників), 51 людина померла, 1719 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 231 випадок;

Вінницька область - 17 випадків;

Волинська область - 10 випадків;

Дніпропетровська область - 31 випадок;

Донецька область - 28 випадків;

Житомирська область - 17 випадків;

Закарпатська область - 3 випадки;

Запорізька область - 24 випадки;

Івано-Франківська область - 7 випадків;

Київська область - 56 випадків;

Кіровоградська область - 4 випадки;

Луганська область - 28 випадків;

Львівська область - 29 випадків;

Миколаївська область - 16 випадків;

Одеська область - 41 випадок;

Полтавська область - 11 випадків;

Рівненська область - 11 випадків;

Сумська область - 21 випадок;

Тернопільська область - 3 випадки;

Харківська область - 41 випадок;

Херсонська область - 26 випадків;

Хмельницька область - 12 випадків;

Черкаська область - 25 випадків;

Чернівецька область - 5 випадків;

Чернігівська область - 8 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.