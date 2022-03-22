В Україні оголошена перша підозра російському військовому за зґвалтування, - Венедіктова
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що українські правоохоронці оголосили першу підозру у зґвалтуванні жінки російським військовим
Про це вона написала у Facebook.
Венедіктова зазначила, що прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.
"В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", - написала вона.
Вона додала, що військовому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання.
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