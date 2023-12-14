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Головна Культура В Україні оголосили переможців літературної премії Книга року BBC 2023

В Україні оголосили переможців літературної премії Книга року BBC 2023

14 грудня, 2023 четвер
19:21
Культура культура література Україна суспільство

Книгою року ВВС 2023 став роман про біженців від війни з Росією "Драбина" Євгенії Кузнєцової львівського "Видавництва Старого Лева"

Про це повідомляє BBC.

Переможцем у номінації дитяча Книга року стала книга Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

У номінації есеїстика переміг Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".

Цього року журі обирало фіналістів серед 40 видань. Переможець у кожній номінації отримує премію у розмірі £1 000 в гривнях. А видавці книг-переможців зможуть використовувати логотип премії Книга року BBC на наступних виданнях.

Церемонія нагородження відбулась у книгарні-кавʼярні Readeat у Києві. Вперше з початку повномасштабної війни вона була у живому форматі.

"Драбина" Євгенії Кузнєцової

Роман "Драбина" Євгенії Кузнєцової – про те, як війна перевертає життя української родини. І хоча вони опинилися за тисячі кілометрів від вибухів, повітряних тривог і смертей, війна весь час із ними.

"Герої цієї книжки поводяться так, як нам би хотілося, щоб поводилися люди в ідеальному світі: вони хоробрі, добрі, моральні, але не напоказ – а в душі", - написала у своїй рецензії кореспондентка BBC Україна Дарʼя Тарадай.

Головна редакторка BBC News Україна та голова журі премії Марта Шокало, розповідаючи про переможця, зазначила: "Дуже часто книга, яка перемагає в нашому конкурсі, потім стає бестселером. Але цього року народне визнання нас випередило. "Драбина" Євгенії Кузнєцової вже довгий час стоїть на видночолі в кожній українській книгарні. Це по-справжньому народний роман про війну, який не міг не стати Книгою року BBC 2023".

Євгенія Кузнєцова - українська письменниця, блогерка і дослідниця медіа. У 2021 році вона стала фіналісткою Книги року BBC з романом "Спитайте Мієчку", також Видавництва Старого Лева.

Українському читачу вона відома й своїми іншими творами - "Готуємо в журбі", "Мова-меч" та "Одинадцять помідорів і один маленький".

"Анна Ярославна…" Івана Малковича

У номінації Дитяча книга року BBC-2023 перемогла книга Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

"За одинадцять років існування категорії Дитяча Книга Року BBC ми відзначили широкий спектр літератури для наших наймолодших читачів – від веселих казок до динамічних пригодницьких повістей. Цьогорічний переможець оповідає про епізод давньої історії, який демонструє приналежність України до ширшої європейської культури. Але це також історія про подорож у невідоме, подолання нових викликів і, врешті-решт, історія кохання. Книга Івана Малковича з її прекрасними ілюстраціями принесе насолоду всій родині", - сказала Світлана Пиркало, радниця культурної програми ЄБРР і член журі конкурсу.

Іван Малкович - відомий український поет, перекладач, лауреат Шевченківської премії та засновник дитячого видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Він розповідав, що написати книжку про київську князівну його попросили ще кілька років тому у Франції. Але по-справжньому надихнули на її створення дивовижні ілюстрації Катерини Штанко і Катерини Касьяненко.

"Цю книжку хочеться не лише читати, а й уважно роздивлятися, - зазначила в рецензії кореспондентка BBC Україна Діана Куришко, - Читаєш і уявляєш Анну в пурпуровій сукні, як вона листується з Папою Римським, підписує в Парижі королівські акти та сумує за Києвом".

"Пригоди української літератури" Ростислава Семківа

Перемогу у номінації Книга року BBC Есеїстика-2023 здобуло дослідження Ростислава Семківа "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".

Це захоплива подорож в історію української літератури від Сковороди до Жадана, в якій автор пропонує доволі незвичний погляд на літературні стилі та напрями.

Коментуючи переможця в номінації "Есеїстика", Марта Шокало зазначила: "Книжки бувають хороші, а бувають, як "Пригоди української літератури" – віхові. Ростислав Семків створив захопливу літературознавчу оповідь, яка нагадує про силу літератури в часи великих потрясінь. Годі уявити книжку, яка б більше пасувала суті нашого конкурсу, як ця".

Ростислав Семків розповідає цікаво і весело про складні речі. І, як зазначила член журі конкурсу і професорка Києво-Могилянської академії Віра Агеєва, "долає затяжну хворобу нудного й заакадемізованого літературознавства".

Ростислав Семків - український письменник, перекладач, літературний критик і видавець. Він викладає у Києво-Могилянській академії. У 2012 році був членом журі конкурсу Книга року BBC.

Читач року

У конкурсі читацьких рецензій "Читач року-2023" перемогли Поліна Бойко за рецензію на книгу Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна - королева Франції" та Лідія Лацік за рецензію на книгу Ірини Озимок "У міста є Я".

Відзначимо, що Книзі року BBC вже 19 років. Конкурс проходить у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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