В Україні оновили перелік громад, які тимчасово окуповані або розташовані у зоні бойових дій

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Станом на 6.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад,, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні (блокуванні), додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Загалом до переліку увійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської області (2 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад).