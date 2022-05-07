В Україні оновили перелік громад, які тимчасово окуповані або розташовані у зоні бойових дій
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік громад у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
"Станом на 6.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад,, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні (блокуванні), додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Загалом до переліку увійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської області (2 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад).
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