В Україні планують спростити процедуру вакцинації від коронавірусу
МОЗ запропонувало спростити доступ до вакцинації, дозволивши медсестрам і медбратам робити щеплення без залучення лікаря
Про це повідомляє пресцентр відомства.
Зазначається, що проводити вакцинацію хочуть дозволити медичним працівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство".
"До здійснення щеплень в Україні будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з організації й техніки проведення щеплень, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину", - повідомили у МОЗ.
Також передбачено, що за особою залишається право вибору - погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря або ні.
У відомстві визначили перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.
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