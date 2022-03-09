В Україні почали працювати групи психологічного впливу для поширення паніки, - Ткаченко
РФ продовжує поширювати пропаганду й дезінформацію про вторгнення в Україну. Також у країні з'явилися групи психологічного впливу для поширення паніки серед громадян
Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
Російські ЗМІ розповідають про рекордне зростання цін на нафту, але взагалі не обговорюють те, ще від 9 березня росіяни не зможуть купити рубль.
Ірландське видання повідомляло, що секретаріату ООН заборонили вживати слова "вторгнення" та "війна" щодо нападу Росії на Україну. Також фейком є інформація, що на захоплених окупантами АЕС усе гаразд, хоча в МАГАТЕ вже зник зв’язок із системами моніторингу на ЧАЕС, а потім станція взагалі залишилася без електроенергії.
Ще одним прикладом російської інформації є теза про те, що РФ створює гуманітарні коридори для порятунку мирних українців та студентів-іноземців, але Україна обстрілює їх і мінує дороги. Олександр Ткаченко нагадав, що "це вже було в Маріуполі, коли людей збирались вивозити в РФ, в Волновасі - коли заручників обстрілів намагались вивезти в самопроголошену "диру", в Харкові - коли патріотів, що ненавидять путіна збиралися відправити в Бєлгород".
"Тепер, як кажуть аналітики, в Україні почали працювати групи психологічного впливу. Їхнє завдання - сіяти паніку. Нібито влада здає Україну, Президент Зеленський в Польщі, всі можновладці виїхали та іншу маячню. Мета зрозуміла - змусити українців повірити, що наша держава здається. Впевнений, ніхто в ці нісенітниці не вірить, але якщо від когось почуєте - знайте, це або агент впливу, або той, над ким він вже попрацював", - наголосив міністр.
Крім того, він зауважив, що з риторики російських пропагандистів зникає слово "денацифікація", якої РФ вимагала від України під час початку повномасштабного вторгнення.
"Мабуть, до Пєскова нарешті дійшло, що "денацифікація" - синонім "нацизму". Тож тепер окупанти вже не "борються з фашизмом", а "рятують світ". Хоча насправді, це світ треба рятувати від Росії. І Україна зараз весь світ і рятує", - підсумував Олександр Ткаченко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе