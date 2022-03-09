В Україні почали працювати групи психологічного впливу для поширення паніки, - Ткаченко

Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.



Російські ЗМІ розповідають про рекордне зростання цін на нафту, але взагалі не обговорюють те, ще від 9 березня росіяни не зможуть купити рубль.



Ірландське видання повідомляло, що секретаріату ООН заборонили вживати слова "вторгнення" та "війна" щодо нападу Росії на Україну. Також фейком є інформація, що на захоплених окупантами АЕС усе гаразд, хоча в МАГАТЕ вже зник зв’язок із системами моніторингу на ЧАЕС, а потім станція взагалі залишилася без електроенергії.



Ще одним прикладом російської інформації є теза про те, що РФ створює гуманітарні коридори для порятунку мирних українців та студентів-іноземців, але Україна обстрілює їх і мінує дороги. Олександр Ткаченко нагадав, що "це вже було в Маріуполі, коли людей збирались вивозити в РФ, в Волновасі - коли заручників обстрілів намагались вивезти в самопроголошену "диру", в Харкові - коли патріотів, що ненавидять путіна збиралися відправити в Бєлгород".



"Тепер, як кажуть аналітики, в Україні почали працювати групи психологічного впливу. Їхнє завдання - сіяти паніку. Нібито влада здає Україну, Президент Зеленський в Польщі, всі можновладці виїхали та іншу маячню. Мета зрозуміла - змусити українців повірити, що наша держава здається. Впевнений, ніхто в ці нісенітниці не вірить, але якщо від когось почуєте - знайте, це або агент впливу, або той, над ким він вже попрацював", - наголосив міністр.



Крім того, він зауважив, що з риторики російських пропагандистів зникає слово "денацифікація", якої РФ вимагала від України під час початку повномасштабного вторгнення.



"Мабуть, до Пєскова нарешті дійшло, що "денацифікація" - синонім "нацизму". Тож тепер окупанти вже не "борються з фашизмом", а "рятують світ". Хоча насправді, це світ треба рятувати від Росії. І Україна зараз весь світ і рятує", - підсумував Олександр Ткаченко.

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