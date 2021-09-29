В Україні понад 56 тис. людей померли від коронавірусу, упродовж доби - 217 смертей і 9666 нових заражень
Станом на ранок 29 вересня в Україні зафіксовано 2 411 622 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 080 - летальні, 2 251 352 особа одужала
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 28 вересня було зареєстровано 9666 нових випадків COVID-19 (у тому числі 953 дитини та 204 медпрацівники), 217 людей померли, 3281 пацієнт одужав.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 583 випадки;
- Вінницька область - 200 випадків;
- Волинська область - 214 випадків;
- Дніпропетровська область - 787 випадків;
- Донецька область - 699 випадків;
- Житомирська область - 253 випадки;
- Закарпатська область - 95 випадків;
- Запорізька область - 592 випадки;
- Івано-Франківська область - 234 випадки;
- Київська область - 325 випадків;
- Кіровоградська область - 51 випадок;
- Луганська область - 525 випадків;
- Львівська область - 458 випадків;
- Миколаївська область - 222 випадки;
- Одеська область - 662 випадки;
- Полтавська область - 231 випадок;
- Рівненська область - 405 випадків;
- Сумська область - 368 випадків;
- Тернопільська область - 201 випадок;
- Харківська область - 976 випадків;
- Херсонська область - 349 випадків;
- Хмельницька область - 447 випадків;
- Черкаська область - 297 випадків;
- Чернівецька область - 421 випадок;
- Чернігівська область - 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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