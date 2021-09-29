В Україні понад 56 тис. людей померли від коронавірусу, упродовж доби - 217 смертей і ​​​​​​9666 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 28 вересня було зареєстровано ​​​​​​9666 нових випадків COVID-19 (у тому числі 953 дитини та 204 медпрацівники), 217 людей померли, 3281 пацієнт одужав.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 583 випадки;

Вінницька область - 200 випадків;

Волинська область - 214 випадків;

Дніпропетровська область - 787 випадків;

Донецька область - 699 випадків;

Житомирська область - 253 випадки;

Закарпатська область - 95 випадків;

Запорізька область - 592 випадки;

Івано-Франківська область - 234 випадки;

Київська область - 325 випадків;

Кіровоградська область - 51 випадок;

Луганська область - 525 випадків;

Львівська область - 458 випадків;

Миколаївська область - 222 випадки;

Одеська область - 662 випадки;

Полтавська область - 231 випадок;

Рівненська область - 405 випадків;

Сумська область - 368 випадків;

Тернопільська область - 201 випадок;

Харківська область - 976 випадків;

Херсонська область - 349 випадків;

Хмельницька область - 447 випадків;

Черкаська область - 297 випадків;

Чернівецька область - 421 випадок;

Чернігівська область - 71 випадок.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.