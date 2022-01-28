В Україні повністю вакциновані від коронавірусу майже 93% освітян
В Україні 92,8% працівників закладів освіти пройшли повний курс COVID-вакцинації
Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
"Дві дози вакцини отримали понад 1 млн 121 тис. працівників - це 92,8% принаймні однією дозою щеплено майже 97%", - написав він.
Лідерами з повної вакцинації освітян є: Харківська (97,7%), Полтавська (97,6%), Луганська (96,8%), Дніпропетровська (96,6%).
Найбільше вакцинованих обома дозами працівників у закладах спеціалізованої освіти (97,1%), професійної (96,3%), загальної середньої (94,5%), дошкільної (92%), професійної вищої (89,3%), вищої (86,5%).
Міністр зауважив, що близько 8 тис. освітян мають офіційно підтверджені протипоказання до вакцинації.
Він додав, що канікулах перебуває 42 школи, ще 4726 працюють у дистанційному форматі.
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