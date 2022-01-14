В Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли майже 92% освітян, - Шкарлет

Про це він написав у Telegram.



"Станом на 14 січня 2022 року, за оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено більше 1 млн 97 тис. працівників освіти, це майже 92% від загальної кількості", - повідомив міністр.



Лідерами за кількістю повністю вакцинованих освітян є такі області: Полтавська (96,74%), Дніпропетровська (96,49%), Черкаська (96,02%), Луганська (96%) та Донецька (95,56%).



Найбільшу кількість вакцинованих обома дозами працівників демонструють заклади: спеціалізованої освіти - майже 97%; професійної - майже 95%; загальної середньої - майже 94%; дошкільної - майже 91%; фахової передвищої - 88%; вищої - майже 84%.



Близько 2,5% освітян не робили жодного щеплення від коронавірусу, але 1% від загальної кількості працівників освіти мають підтверджені протипоказання до вакцинації.



За словами Сергія Шкарлета, 0,6% освітян залишаються відстороненими.



"Найбільше таких у Рівненській області (290 осіб), Київській (189) і Волинській (154)", - уточнив він.



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