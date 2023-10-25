В Україні провели першу трансплантацію комплексу серце-легені

Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України професор Борис Тодуров.

"Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операцію проводили лікарі з Києва та Львова.