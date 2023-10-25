В Україні провели першу трансплантацію комплексу серце-легені
Українські лікарі вперше в країні провели пересадку комплексу серце-легені
Про це повідомив директор Інституту серця МОЗ України професор Борис Тодуров.
"Мрії збуваються! Першу трансплантацію комплексу серце-легені в Україні зроблено! Пацієнтка стабільна. Дякую всім, хто взяв участь у цій нелегкій операції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що операцію проводили лікарі з Києва та Львова.
- Станом на середину жовтня в Україні відновили 823 об’єкти медзакладів, які зруйнувала Росія: 410 об’єктів відбудували повністю, ще 413 - частково. Найбільше відновлених медзакладів – на Миколаївщині, Дніпровщині, Київщині, Харківщині та Чернігівщині.
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