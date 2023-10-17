В Україні повністю відновили 410 об'єктів медзакладів зруйнованих Росією, - МОЗ
Станом на середину жовтня в Україні відновили 823 об’єкти медзакладів, які зруйнувала Росія: 410 об’єктів відбудували повністю, ще 413 - частково
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила 1 449 об’єктів медзакладів. Ще 190 об’єктів було зруйновано повністю: вони не підлягають відновленню. Найбільших руйнувань зазнали медзаклади Харківщини, Київщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Миколаївщини, Херсонщини та Запорізької області.
Водночас найбільше об'єктів медзакладів вдалося відновити у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
"На сьогодні процес відновлення медичної інфраструктури є пріоритетом для держави. Адже кожен пацієнт, в кожному куточку України повинен мати безперешкодний доступ до потрібної медичної допомоги. Саме тому, попри системні обстріли та бомбардування з боку Росії, Міністерство охорони здоров’я разом із партнерами працює над відновленням медичної інфраструктури", - додали у МОН.
- 12 жовтня росіяни вдарили по дитячій лікарні у Херсоні. Будівля зазнала руйнувань.
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