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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вдарили по дитячій лікарні у Херсоні

12 жовтня, 2023 четвер
12:14
Війна з Росією дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу

Російська окупаційна армія у четвер, 12 жовтня, вдарила по дитячій лікарні у Херсоні, внаслідок чого будівля зазнала руйнувань

Про обстріл Херсона повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

"Російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні. 

Згодом у Херсонській ОВА поінформували, що росіяни влучили в дитячу лікарню. Мрочко уточнив, що йдеться про медзаклад у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 

"Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було", - розповіли в ОВА. 

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядає дитяча лікарня після обстрілу. 

  • Вночі 12 жовтня російські терористи завдали удару по Чорнобаївці та Білозерці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще дві людини отримали поранення, серед них дитина. 
Україна
Здоров'я
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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