Росіяни вдарили по дитячій лікарні у Херсоні

Про обстріл Херсона повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Херсонській ОВА поінформували, що росіяни влучили в дитячу лікарню. Мрочко уточнив, що йдеться про медзаклад у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було", - розповіли в ОВА.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядає дитяча лікарня після обстрілу.