Росіяни вдарили по дитячій лікарні у Херсоні
Російська окупаційна армія у четвер, 12 жовтня, вдарила по дитячій лікарні у Херсоні, внаслідок чого будівля зазнала руйнувань
Про обстріл Херсона повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У центрі та передмісті пролунало кілька вибухів", - йдеться у повідомленні.
Згодом у Херсонській ОВА поінформували, що росіяни влучили в дитячу лікарню. Мрочко уточнив, що йдеться про медзаклад у Дніпровському районі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
"Через безпекову ситуацію корпус не працював. Тож лікарів і пацієнтів у будівлі не було", - розповіли в ОВА.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав, як виглядає дитяча лікарня після обстрілу.
- Вночі 12 жовтня російські терористи завдали удару по Чорнобаївці та Білозерці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще дві людини отримали поранення, серед них дитина.
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