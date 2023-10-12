Росіяни вночі вдарили по Чорнобаївці: загинув чоловік
Вночі 12 жовтня російські терористи завдали удару по Чорнобаївці Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 8 ранку деталі ворожого терору встановлюються.
- Уранці середи, 11 жовтня, російська армія атакувала безпілотником ритуальний транспорт на кладовищі в Кіндійці Херсонської області, унаслідок чого поранення отримали троє людей.
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