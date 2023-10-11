Росіяни вдарили по ритуальному транспорту на кладовищі Херсонщини: постраждали троє працівників
Уранці середи, 11 жовтня, російська армія атакувала безпілотником ритуальний транспорт на кладовищі в Херсонській області, унаслідок чого поранення отримали троє людей
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, росіяни здійснили прицільну атаку на транспорт ритуальної служби на цвинтарі близько 11:40.
Від вибуху постраждали троє працівників ритуальної служби, які перебували поблизу спецтранспорта.
Одного з потерпілих госпіталізували.
- Того ж дня російська окупаційна армія вдарила по селу Михайлівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого отримала поранення літня жінка.
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