РФ обстріляла Михайлівку Херсонської області: є поранена
Російська окупаційна армія у середу, 11 жовтня, вдарила по селу Михайлівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого зазнала поранень жінка
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни атакували село вранці. Поранень зазнала 76-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Її доставили до лікарні у стані середньої важкості.
"У потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки", - додали в ОВА.
- Вночі 11 жовтня окупанти з артилерії атакували Нікополь та Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка.
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