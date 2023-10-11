РФ обстріляла Михайлівку Херсонської області: є поранена

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що росіяни атакували село вранці. Поранень зазнала 76-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала на власному подвір’ї. Її доставили до лікарні у стані середньої важкості.

"У потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки", - додали в ОВА.