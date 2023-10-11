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Головна Війна з Росією Армія РФ вночі гатила по Нікополю: постраждала жінка

Армія РФ вночі гатила по Нікополю: постраждала жінка

11 жовтня, 2023 середа
07:57
Війна з Росією Нікополь, російський обстріл, вибух

Російські терористи вночі 11 жовтня з артилерії атакували Нікополь та Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка

Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом ночі російські загарбники не полишали у спокої Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждала 78-річна жінка отримала не важкі травми та лікуватиметься амбулаторно.

Крім цього, у Нікополі понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток й 5 багатоквартирних будинків.

  • Російська окупаційна армія у п'ятницю, 6 жовтня, атакувала Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень.
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
Нікополь
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