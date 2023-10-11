Армія РФ вночі гатила по Нікополю: постраждала жінка

Про це пише очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом ночі російські загарбники не полишали у спокої Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждала 78-річна жінка отримала не важкі травми та лікуватиметься амбулаторно.

Крім цього, у Нікополі понівечені 2 адмінбудівлі, комунальне підприємство, гуртожиток й 5 багатоквартирних будинків.