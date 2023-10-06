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Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією: поранено жінку

6 жовтня, 2023 п'ятниця
19:46
Війна з Росією Нікополь, російський обстріл, вибух

Російська окупаційна армія у п'ятницю, 6 жовтня, атакувала Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе та тричі обстріляв артилерією. Внаслідок однієї з російських атак 44-річна жінка отримала осколкові поранення: її госпіталізували. 

"Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені 2 приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач", - зазначив очільник ОВА. 

Він додав, що у решті районів області впродовж доби було спокійно. 

  • Вранці 5 жовтня росіяни обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії. Під час обстрілу постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. 
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
окупанти
безпілотник
Нікополь
воєнні злочини Росії
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