Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією: поранено жінку

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе та тричі обстріляв артилерією. Внаслідок однієї з російських атак 44-річна жінка отримала осколкові поранення: її госпіталізували.

"Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені 2 приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач", - зазначив очільник ОВА.

Він додав, що у решті районів області впродовж доби було спокійно.