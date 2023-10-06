Росіяни вдарили по Нікополю дронами та артилерією: поранено жінку
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 6 жовтня, атакувала Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе та тричі обстріляв артилерією. Внаслідок однієї з російських атак 44-річна жінка отримала осколкові поранення: її госпіталізували.
"Пошкоджені адмінбудівля, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені 2 приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач", - зазначив очільник ОВА.
Він додав, що у решті районів області впродовж доби було спокійно.
- Вранці 5 жовтня росіяни обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії. Під час обстрілу постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.
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