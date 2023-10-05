Росіяни вранці накрили Нікополь з артилерії, постраждала щонайменше одна людина

Про це повідомив голова Нікопольської райдержадміністрації Євген Євтушенко.

"Ніч без обстрілів змінилась гучним ранком для Нікополя. Близько сьомої росіяни накрили місто вогнем артилерії. Вже відомо про одну постраждалу. З'ясування наслідків ранкової атаки триває", – написав він.

Євтушенко додав, що в межах інших громад Нікопольського району ніч минула без обстрілів і надзвичайних подій. І закликав громадян протягом дня дослухатися до попереджень про небезпеку і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

Минулої ночі повітряна тривога у місті Нікополь і Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин і 46 хвилин - від 20:51 4 жовтня до 06:38 5 жовтня.