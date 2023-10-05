Росіяни вранці накрили Нікополь з артилерії, постраждала щонайменше одна людина
Близько сьомої години ранку 5 жовтня росіяни обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині з артилерії
Про це повідомив голова Нікопольської райдержадміністрації Євген Євтушенко.
"Ніч без обстрілів змінилась гучним ранком для Нікополя. Близько сьомої росіяни накрили місто вогнем артилерії. Вже відомо про одну постраждалу. З'ясування наслідків ранкової атаки триває", – написав він.
Євтушенко додав, що в межах інших громад Нікопольського району ніч минула без обстрілів і надзвичайних подій. І закликав громадян протягом дня дослухатися до попереджень про небезпеку і не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
Минулої ночі повітряна тривога у місті Нікополь і Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин і 46 хвилин - від 20:51 4 жовтня до 06:38 5 жовтня.
- У ніч на 5 жовтня ворог запустив кілька груп "шахедів". На Кіровоградщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Сили ППО знищили 24 ворожі дрони: 10 – над Миколаївщиною, 9 – над Кіровоградщиною, 5 – над Одещиною.
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