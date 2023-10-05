Повітряна атака на Україну: РФ запустила кілька груп "шахедів", існує небезпека балістичного удару

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Перша група "шахедів" була зафіксована о 22:52. Вони рухались з Чорного моря в напрямку Одещини. Згодом під загрозою атаки опинились також Миколаївська, Херсонська області.

О 23:05 з'ясувалось, що дрони рухаються у напрямку Южного та Коблево. Через двадцять хвилин у тому ж напрямку було спрямовано другу групу ударних безпілотників ворога. Вони ж через Миколаївщину попрямували на північ. Пізніше загроза перемістилась у Дніпропетровську та Кіровоградську області. Також – Кривий Ріг.

Водночас майже опівночі на Харківщині оголошено ракетну небезпеку.

Третя група "шахедів" теж була спрямована у напрямку Миколаївщини. І знову під загрозою опинились Кіровоградщина та Кривий Ріг.

О 00:24 на Сумщині та Полтавщині оголошено про загрозу застосування балістичного озброєння. Близько 01:40 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у Миргороді на Полтавщині.

О 00:48 тривога поширилась на Черкаську область. Трохи пізніше - на Запорізьку.

О 01:23 у ПС ЗСУ повідомили: "Сумська, Чернігівська, Харківська області - ракетна небезпека!".