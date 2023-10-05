Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 "шахеди"
В ніч проти 5 жовтня російська армія запустила по території України 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Натомість сили ППО знищили 24 ворожі дрони
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що окупанти атакували Україну з південного напрямку (мис Чауда - тимчасово окупований Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА.
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідоленні.
Спершу про кількість збитих "шахедів" повідомили Генштаб ЗСУ і речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.
"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Українською протиповітряною обороною знищено 24 ворожих "шахеди", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Натомість Гуменюк заявила, що ворожі безпілотники знищили у південних та південно-східних регіонах України.
- У ніч на 5 вересня Україна вкотре зазнала масштабної повітряної атаки: ворог запустив кілька груп "шахедів", вибухи лунали у Миргороді та Кропивницькому.
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