Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 "шахеди"

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що окупанти атакували Україну з південного напрямку (мис Чауда - тимчасово окупований Крим). Усього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідоленні.

Спершу про кількість збитих "шахедів" повідомили Генштаб ЗСУ і речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Українською протиповітряною обороною знищено 24 ворожих "шахеди", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Натомість Гуменюк заявила, що ворожі безпілотники знищили у південних та південно-східних регіонах України.