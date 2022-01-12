В Україні росте кількість хворих: за добу зафіксували понад 7 тис. випадків коронавірусу, померло 193 людини
В Україні за минулу добу, 11 січня, зафіксували 7 117 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 409, медпрацівників – 160
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 3 716 988 осіб;
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одужало – 3 530 624 особи;
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летальних випадків – 97 737;
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проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.
За добу 11 січня в Україні:
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зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160);
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106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 1 898 осіб;
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летальних випадків – 193;
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одужало – 8 077 осіб.
Загалом проведено 29 023 090 щеплень.Від початку вакцинальної кампанії першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 1151/4684
Вінницька – 435/2359
Волинська – 94/1589
Дніпропетровська – 237/4748
Донецька – 250/4674
Житомирська – 139/1357
Закарпатська – 168/2669
Запорізька – 122/2183
Івано-Франківська – 502/1966
Київська – 266/2026
Кіровоградська – 64/1533
Луганська – 112/858
Львівська – 386/4350
Миколаївська – 135/1344
Одеська – 312/2916
Полтавська – 328/2025
Рівненська – 250/1297
Сумська – 445/1356
Тернопільська – 235/1728
Харківська – 457/7059
Херсонська – 197/951
Хмельницька – 351/1687
Черкаська – 224/1435
Чернівецька – 197/1535
Чернігівська – 60/989
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