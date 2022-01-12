В Україні росте кількість хворих: за добу зафіксували понад 7 тис. випадків коронавірусу, померло 193 людини

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 716 988 осіб;

одужало – 3 530 624 особи;

летальних випадків – 97 737;

проведено ПЛР-тестувань – 17 034 809.

За добу 11 січня в Україні:

зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160);

106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 898 осіб;

летальних випадків – 193;

одужало – 8 077 осіб.

Загалом проведено 29 023 090 щеплень.Від початку вакцинальної кампанії першу дозу – 14 875 714 людей, отримали дві дози – 14 098 896 людей, отримали додаткову дозу – 7 339 людей, бустерну дозу – 41 141 людина.



Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 1151/4684

Вінницька – 435/2359

Волинська – 94/1589

Дніпропетровська – 237/4748

Донецька – 250/4674

Житомирська – 139/1357

Закарпатська – 168/2669

Запорізька – 122/2183

Івано-Франківська – 502/1966

Київська – 266/2026

Кіровоградська – 64/1533

Луганська – 112/858

Львівська – 386/4350

Миколаївська – 135/1344

Одеська – 312/2916

Полтавська – 328/2025

Рівненська – 250/1297

Сумська – 445/1356

Тернопільська – 235/1728

Харківська – 457/7059

Херсонська – 197/951

Хмельницька – 351/1687

Черкаська – 224/1435

Чернівецька – 197/1535

Чернігівська – 60/989