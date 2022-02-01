В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО

Про це повідомляє пресцентр МОН.



Зареєструватися на ЗНО можна від 1 лютого до 9 березня.



Кожен учасник матиме змогу за державний кошт скласти іспити зі щонайбільше п'яти предметів, а загалом тестування відбуватиметься з 13 навчальних предметів.



Понад п'ять дисциплін можна скласти коштом фізичних і юридичних осіб. Їхня вартість залежатиме від наявності відкритих завдань, адже їх перевіряють екзаменатори.



Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку), у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість іспитів з інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.



Не пізніше за 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, у яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.



Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року триватиме з 23 травня до 17 червня. Екзамени відбудуться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів оприлюднять до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.

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