В Україні розпочалася реєстрація на основну сесію ЗНО
1 лютого в Україні стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
Про це повідомляє пресцентр МОН.
Зареєструватися на ЗНО можна від 1 лютого до 9 березня.
Кожен учасник матиме змогу за державний кошт скласти іспити зі щонайбільше п'яти предметів, а загалом тестування відбуватиметься з 13 навчальних предметів.
Понад п'ять дисциплін можна скласти коштом фізичних і юридичних осіб. Їхня вартість залежатиме від наявності відкритих завдань, адже їх перевіряють екзаменатори.
Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку), у 2022 році потрібно буде сплатити 789 грн, вартість іспитів з інших навчальних предметів (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) становитиме 354 грн.
Не пізніше за 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, у яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року триватиме з 23 травня до 17 червня. Екзамени відбудуться за таким графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів оприлюднять до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.17
Купівля 28.17Продаж 28.5
-
EUR
Купівля 31.55Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе