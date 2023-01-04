В Україні суха погода зміниться дощами та зниженням температури: прогноз на 5 січня від Наталки Діденко
У четвер, 5 січня, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні суха погода зміниться дощами та зниженням температури
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Четвер стане в Україні днем зміни спокійної, переважно сухої та теплої повітряної маси на холоднішу та мокрішу.
Циклон, на ім'я Axel (карта) з північного заходу, з районів Скандинавії, прийде вже завтра в Україну разом з атмосферними фронтами та зумовить суттєву зміну в погоді.
У більшості наших областей пройдуть поки що дощі, проте через поступове зниження температури повітря, вже й з мокрим снігом.
Опади можуть бути помірними, у південній частині - переважно невеликі.
У східних областях дощ та мокрий сніг більш ймовірні завтра в другій половині дня та ввечері.
При переміщенні атмосферних фронтів 5 січня західний та південно-західний вітер посилюватиметься до сильного, місцями до 15-20 метрів за секунду. А при посиленні вітру температура повітря видається нижчою, ніж насправді.
Температура повітря, за прогнозом, очікується найближчої ночі в Україні від 4 тепла до 3 морозу, завтра вдень ще побуде досить тепла погода, +3+8 градусів, на півдні та заході місцями до +7+11 градусів.
Найхолодніше вже буде на північному сході України, 0+4 градуси.
У Києві 5 січня очікується волога, з опадами, вітряна погода. Пориви західного, південно-західного вітру досягатимуть 15-18 метрів за секунду.
Найближчої ночі передбачається +1+3 градуси, завтра вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +5, +6 градусів.
Надалі, після проходження атмосферних фронтів, з їхнього тилу, з півночі, почне затікати до нас вже справжнє зимове повітря. Очікується похолодання до морозів.
Найхолоднішими в найближчій Різдвяній перспективі будуть Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Луганщина, частина Дніпропетровщини та Запоріжжя. У нічні години впродовж 7-9 січня тут температура повітря може опускатися до -10-16 градусів.
Похолодання загалом торкнеться усієї України. Південна частина та західні області меншою мірою відчують це суттєве зниження температури повітря.
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