В Україні від COVID-19 минулої доби померли 188 людей, зафіксовано 8558 нових заражень
Станом на ранок 18 січня в Україні зафіксовано 3 768 088 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 549 - летальні, 3 561 923 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 17 січня було зареєстровано 8558 нових випадків COVID-19 (у тому числі 811 дітей та 304 медпрацівники), 5761 пацієнт одужав, 188 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 972;
- Вінницька область - 372;
- Волинська область - 142;
- Дніпропетровська область - 286;
- Донецька область - 365;
- Житомирська область - 58;
- Закарпатська область - 230;
- Запорізька область - 188;
- Івано-Франківська область - 640;
- Київська область - 345;
- Кіровоградська область - 61;
- Луганська область - 207;
- Львівська область - 870;
- Миколаївська область - 148;
- Одеська область - 350;
- Полтавська область - 473;
- Рівненська область - 370;
- Сумська область - 384;
- Тернопільська область - 282;
- Харківська область - 678;
- Херсонська область - 58;
- Хмельницька область - 239;
- Черкаська область - 214;
- Чернівецька область - 475;
- Чернігівська область - 151.
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