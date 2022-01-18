В Україні від COVID-19 минулої доби померли 188 людей, зафіксовано ​​​​​​8558 нових заражень

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 17 січня було зареєстровано ​​​​​​8558 нових випадків COVID-19 (у тому числі 811 дітей та 304 медпрацівники), 5761 пацієнт одужав, 188 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 972;

Вінницька область - 372;

Волинська область - 142;

Дніпропетровська область - 286;

Донецька область - 365;

Житомирська область - 58;

Закарпатська область - 230;

Запорізька область - 188;

Івано-Франківська область - 640;

Київська область - 345;

Кіровоградська область - 61;

Луганська область - 207;

Львівська область - 870;

Миколаївська область - 148;

Одеська область - 350;

Полтавська область - 473;

Рівненська область - 370;

Сумська область - 384;

Тернопільська область - 282;

Харківська область - 678;

Херсонська область - 58;

Хмельницька область - 239;

Черкаська область - 214;

Чернівецька область - 475;

Чернігівська область - 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.