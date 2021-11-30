В Україні від COVID-19 упродовж доби померла 561 людина, 10 554 заразилися
Станом на ранок 30 листопада в Україні зафіксовано 3 438 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 85 975 - летальні, 2 946 032 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 29 листопада було зареєстровано 10 554 нових випадки COVID-19 (у тому числі 846 дітей та 197 медпрацівники), 25 318 пацієнтів одужали, 561 людина померла.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1646;
- Вінницька область - 237;
- Волинська область - 516;
- Дніпропетровська область - 393;
- Донецька область - 706;
- Житомирська область - 77;
- Закарпатська область - 368;
- Запорізька область - 592;
- Івано-Франківська область - 167;
- Київська область - 694;
- Кіровоградська область - 178;
- Луганська область - 224;
- Львівська область - 467;
- Миколаївська область - 484;
- Одеська область - 367;
- Полтавська область - 875;
- Рівненська область - 431;
- Сумська область - 307;
- Тернопільська область - 120;
- Харківська область - 344;
- Херсонська область - 72;
- Хмельницька область - 276;
- Черкаська область - 645;
- Чернівецька область - 171;
- Чернігівська область - 197.
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