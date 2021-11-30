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В Україні від COVID-19 упродовж доби померла 561 людина, 10 554  заразилися

30 листопада, 2021 вiвторок
08:27
Суспільство коронавірус

Станом на ранок 30 листопада в Україні зафіксовано 3 438 381 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 85 975 - летальні, 2 946 032 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 29 листопада було зареєстровано 10 554 нових випадки COVID-19 (у тому числі 846 дітей та 197 медпрацівники), 25 318 пацієнтів одужали, 561 людина померла.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 1646;
  • Вінницька область - 237;
  • Волинська область - 516;
  • Дніпропетровська область - 393;
  • Донецька область - 706; 
  • Житомирська область - 77;
  • Закарпатська область - 368;
  • Запорізька область - 592;
  • Івано-Франківська область - 167;
  • Київська область - 694;
  • Кіровоградська область - 178;
  • Луганська область - 224;
  • Львівська область - 467;
  • Миколаївська область - 484;
  • Одеська область - 367;
  • Полтавська область - 875;
  • Рівненська область - 431;
  • Сумська область - 307;
  • Тернопільська область - 120;
  • Харківська область - 344;
  • Херсонська область - 72;
  • Хмельницька область - 276;
  • Черкаська область - 645;
  • Чернівецька область - 171;
  • Чернігівська область - 197.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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