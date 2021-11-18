В Україні спіймали агента РФ: збирав інформацію про українські спецслужби та військові об'єкти

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За інформацією слідства, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований учасником терористичної організації "ДНР".



Він отримав від куратора завдання збирати розвідувальні дані про військові об'єкти Харківщини, українські спецслужби та ЗСУ, а також про проукраїнських активістів.



Найбільше кураторів цікавили види озброєнь ЗСУ та переміщення української військової техніки.



Слідство з'ясувало, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР ІІ скликання". За вказівкою ФСБ Росії терористи збирали розвідувальну інформацію, яку окупанти використовували для антиукраїнської пропаганди.



Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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