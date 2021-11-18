В Україні спіймали агента РФ: збирав інформацію про українські спецслужби та військові об'єкти
СБУ викрила агента російських спецслужб, який під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти на Харківщині
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією слідства, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований учасником терористичної організації "ДНР".
Він отримав від куратора завдання збирати розвідувальні дані про військові об'єкти Харківщини, українські спецслужби та ЗСУ, а також про проукраїнських активістів.
Найбільше кураторів цікавили види озброєнь ЗСУ та переміщення української військової техніки.
Слідство з'ясувало, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР ІІ скликання". За вказівкою ФСБ Росії терористи збирали розвідувальну інформацію, яку окупанти використовували для антиукраїнської пропаганди.
Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
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