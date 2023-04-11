В Україні викрили схему вивезення чоловіків за кордон під виглядом далекобійників
В Україні ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Організатори злочинної схеми вносили дані про своїх псевдопрацівників до автоматичної системи видачі дозволів "Шлях", за що брали від 1500 до 5000 доларів США.
"Таким чином зловмисники внесли до електронної системи дані понад 450 чоловіків призовного віку, з яких понад 170 не повернулася до України. За приблизною оцінкою сума незаконного заробітку може становити до 1 мільйона доларів США", - йдеться у повідомленні.
Двом підозрюваним оголосили про підозру й обрали запобіжні заходи.
- 7 березня на Закарпатті затримали десятьох чоловіків, які намагались утекти за кордон.
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