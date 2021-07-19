В Україні внаслідок негоди знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях
Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 170 населених пунктів у семи областях України
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"19 липня внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 170 населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.
Знеструмленими залишаються населені пункти в семи областях, а саме: Львівській (92), Волинській (33), Тернопільській (17), Чернігівській (11), Закарпатській (10), Київській (4) та Чернівецькій (3)
Вказується, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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