В Україні вперше приватизували морський порт
В Україні вперше в історії успішно приватизували морський порт. Ідеться про "Усть-Дунайськ" в Одеській області, який придбали за 201 млн гривень
Про це за підсумками аукціону повідомив Фонд держмайна.
"Фінальна пропозиція за порт "Усть-Дунайськ" у 3,3 раза перевищила стартову ціну, яка становила 60 мільйонів гривень. Такого результату вдалося досягти завдяки значній конкуренції серед підприємців – за порт змагалися 8 інвесторів", - ідеться в повідомленні.
У Фонді зазначили, що переможець аукціону має сплатити вартість лоту протягом 20 робочих днів.
"Очікуємо на надходження у бюджет на підтримку наших Сил Оборони", - сказано в повідомленні.
В урядовій організації наголосили, що "Усть-Дунайськ" має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства.
Порт складається з трьох активів: самого порту у Вилковому Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті та бази обслуговування ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті "Кілія", розташованому на 54 км річки Дунай. Через повномасштабну війну порт працює лише на 5% своїх потужностей.
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